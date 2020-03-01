Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 2 по 8 марта для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, готовьтесь! Согласно гороскопу на неделю, с 2 по 8 марта, жизнь представителей этого знака Зодиака будет насыщенной как никогда. Тебя ждет несколько знакомств, которые существенно ускорят твое продвижение по карьерной лестнице. Поэтому будь готова обезоруживать всех своей улыбкой и восхищать острым умом! Есть вероятность, что среди новых знакомых и деловых партнеров ты найдешь любовь всей жизни. Слушай свое сердце, оно укажет на нужного человека.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцы, направьте все свои силы на работу! Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта прогнозирует представителям этого знака Зодиака продвижения по карьерной лестнице и лояльность начальства. Конечно же, это зависит только от тебя – «что посеешь, то и пожнешь», как говорится. Отгородись от чужих проблем, полностью погрузись в работу над своими проектами и решение собственных задач (даже самых мелких). Поверь, твое рвение к работе руководство оценит куда больше, чем желание помочь разленившимся коллегам.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта для знака Близнецы говорит, что тебя ждут только позитивные события. Успехи на работе, бурный роман, финансовое благополучие! Но будь осторожна, не спугни удачу. Сомнительные вложения средств и неоправданные риски (к примеру, азартные игры) ничего хорошего тебе точно не принесут.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Рак (22 июня – 22 июля)

Если верить гороскопу на неделю с 2 по 8 марта, представители зодиакального знака Рак должны взять свои эмоции под жесткий контроль. В ближайшее время ты будешь склонна преувеличивать проблемы, параноить. Спокойствие, только спокойствие! Если у тебя болит нога, это еще не значит, что ты смертельно больна. Не нервируй себя и не выводи окружающих необоснованной паникой.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Лев (23 июля – 22 августа)

Львам в ближайшее время фортуна будет улыбаться очень широко! Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта прогнозирует представителям этого знака Зодиака только позитивные события – в профессиональном плане и на любовном фронте. Давно мечтала о романе с симпатичным коллегой? Быть может, и ты ему нравишься. Сделай первый шаг! Давно хотела попросить повышения зарплаты? Смело стучи в кабинет к начальнику!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Дева (23 августа – 23 сентября)

Девам стоит направить все время и силы на работу! Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта прогнозирует представителям этого знака Зодиака продвижения по карьерной лестнице и лояльность начальства. Но ради этого придется попотеть. Приходи на работу пораньше, а если не успеваешь выполнить план – задерживайся, но не откладывай на потом. Эта неделя станет решающей. Руководство оценит твое рвение к работе и щедро наградит!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Весы (24 сентября – 23 октября)

Тебя ждет благоприятный период для решения самых важных задач. Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта для знака Весы прогнозирует представителям этого знака зодиака целый ряд ситуаций, в которых придется отстаивать свои идеи, доказывать правоту. Идите до конца, даже если оппонент в споре – начальник. Он оценит ваш стержень и начнет еще больше вас уважать.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Скорпионы, обратите внимание на финансы! Согласно гороскопу на неделю с 2 по 8 марта, представители этого знака Зодиака будут успешно решать все вопросы, связанные с деньгами. Благодаря вашей удачливости доходы (личные и корпоративные) будут расти как на дрожжах, а расходы сведутся к минимуму. Если вы давно планировали крупную покупку, самое время! Есть вероятность нарваться на бешенный sale.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта говорит, что Стрельцы могут рассчитывать на этой неделе на абсолютную перезагрузку. Ты будешь чувствовать себя умиротворенно, расслаблено. Не вздумай читать новости с заголовками в духе «Человечество вымирает! Все плохо! Не спасется никто!» Пусть хоть Земля остановится, плюй на все. Удели время себе: сходи в спа-салон, сделай маникюр и педикюр, купи платье, о котором мечтаешь уже месяц. Ты это заслужила!

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Козерог (22 декабря – 20 января)

Если верить гороскопу на неделю с 2 по 8 марта, Козерогов ждет продвижение по карьерной лестнице. В начале недели руководство может доверить тебе важное задание или масштабный проект. Если ты выложишься на 100 процентов, получишь новую должность и солидную прибавку к зарплате. Каждое утро составляй план на день и четко ему следуй. Последовательность и взвешенность – твои главные козыри в этот период.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Водолей (21 января – 18 февраля)

Будьте начеку, Водолеи! Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта прогнозирует представителям этого знака Зодиака неожиданные дела и проблемы. Да, все твои планы могут разрушиться в один день. Но не расстраивайся раньше времени! Появилась проблема – не паникуй, сядь и спокойно обдумай возможные пути ее решения. Не стесняйся попросить о помощи. Если ты проявишь гибкость и сможешь совладать со своими эмоциями, выйдешь сухим из воды.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 марта: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбы, самое время наладить личную жизнь! Согласно гороскопу на неделю с 2 по 8 марта, представители этого знака Зодиака будут ходить по лезвию ножа. Есть риск потерять любимого человека, поэтому хватит сутками пропадать на работе – удели время своей любимке. Можно устроить романтическое свидание, подарить букет цветов или приготовить вкусный ужин… Вторая половинка оценит твои старания. Если же ты одинок, самое время отправиться на поиски любви. Сайты знакомств – не худший вариант!

Фото: istockphoto