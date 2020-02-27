Не знаете, что подарить жене на 8 Марта? А в голову не лезет ничего кроме тюльпанов, плюшевого медведя и новой сковородки? Нет проблем! Мы собрали 6 идей необычных подарков супруге к Международному женскому дню. Выбирайте прямо сейчас, что вашей любимой женщине больше подойдет!

Сертификат в СПА

Это беспроигрышный вариант! Каждая девушка обожает понежиться в сауне, кайфонуть на массаже и поваляться в хамаме, а лучше не самой, а в компании. Так что поговорите с мужьями подруг вашей любимой и презентуйте им коллективный сертификат в СПА-салон. Или же купите абонемент на двоих и сами составьте жене компанию, романтическое настроение и полный релакс обеспечены!

Набор сладостей

Какая девочка откажется от красивых фигурных пряников, шоколадных конфет или модных макарун? Даже если ваша любимая предпочитает ПП или же сидит на диете, вы можете подарить ей сладости, просто выберите те, которые приготовлены из фруктов и не содержат сахара. Например, конфеты из перетертых фиников и орехов или чизкейк из натуральных ингредиентов! Можете, кстати, попробовать приготовить десерт сами, вот увидите, любимая будет просто в восторге!

Гаджет

Здесь очень широкий выбор, на любой вкус и бюджет! Если финансы позволяют, можете порадовать любимую новым смартфоном или умными часами. Но и более мелкие гаджеты, например, фитнес-браслет, селфи-стик с пультом управления или же новенькие наушники тоже станут отличным и очень приятным подарком! Кстати, если ваша жена посещает бассейн, можете выбрать наушники, в которых можно нырять под воду.

Сертификат в магазин одежды

Не каждый мужчина знает точные размеры своей любимой, но это в современном мире не проблема. Если ваша жена просто обожает обновки, презентуйте ей сертификат в ее любимый магазин, чтобы она сама выбрала себе платьице или пальто на весну. Это беспроигрышный вариант, однозначно!

Билеты на концерт

Еще одна чудесная идея подарка на 8 Марта – это билеты на концерт ее любимого исполнителя или группы! Наверняка вы не раз уже слышали, что «скоро приезжает «тот самый»!» И ей очень хотелось бы сходить на это выступление. Как вариант – билеты на один из летних музыкальных фестивалей – Atlas Weekend или UPark, где можно послушать сразу нескольких артистов. А так как дарить один билет – не комильфо, покупайте сразу два, чтобы вы могли вместе провести время на крутом ивенте и пополнить свою семейную копилочку впечатлений!

Аксессуары для путешествий

Конечно, можно сделать сюрприз и презентовать само путешествие, но это достаточно дорогой подарок, да и даты согласовывать нужно вместе. Так что на 8 Марта можно вполне ограничиться классным набором настоящего путешественника! Подушка для самолета, маска для сна, кейс для билетов, бирка на чемодан или же сам чемодан – на ваше усмотрение! Главное, чтобы все аксессуары гармонировали между собой, поверьте – это крайне важно J. А потом уже можно вместе планировать путешествие!

Какой бы подарок для жены на 8 Марта вы не выбрали, помните, что для нее важно провести этот день вместе. Так что завтрак в постель, романтический ужин, букет тюльпанов (только без целлофана, пожалуйста!) и объятья никто не отменял.

Фото: istockphoto.com / pixabay.com

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