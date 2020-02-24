За окном, несмотря на разгар зимы, почти весенняя погода, и всё больше хочется в жизни романтики! Особенно учитывая, что совсем скоро, 14 февраля, – День влюбленных. Что приготовили тебе звёзды в феврале, каких сюрпризов стоит ждать в личной жизни, и к чему готовиться – читай в нашем любовном гороскопе на февраль 2020 для всех знаков зодиака!

Овен (21 марта – 20 апреля)

Овны, даже не думайте расслабляться! Хоть январь и принес вам немало испытаний, февраль обязательно всё исправит. Тем более что одиноким представителям знака звезды обещают новый роман. А повстречать свою вторую половинку вы сможете в самый неожиданный момент, поэтому меньше грустите и больше гуляйте!

Телец (21 апреля – 21 мая)

Тельцам в этом месяце придется кое с чем попрощаться, а именно… с холостяцкой жизнью! Но случится это только при условии, что вы пересмотрите некоторые свои принципы. Помните, что иногда нужно быть сдержаннее, а лучший выход из конфликтных ситуаций для вас в феврале – просто промолчать.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Последний месяц зимы Близнецов точно не разочарует. Еще бы, ведь если раньше они только «разбрасывали семена», то в феврале пришло время «собирать урожай». Вас ожидают невероятные свидания и бурные приключения, о которых можно будет рассказывать разве что шепотом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков февраль будет месяцем иллюзий. В особенности это касается любовного фронта. В самом начале месяца в личной жизни воцарится сплошной штиль, и не исключено, что это доведет вас до депрессии. Но помните, что судьба просто решила проверить вас на прочность. Одинокие Раки ближе к весне все же обретут долгожданное счастье и встретят свою вторую половинку!

Лев (23 июля – 22 августа)

Львы, приготовьтесь к тому, что февраль будет вас искушать. Внезапно усилится внимание со стороны противоположного пола. Будет немало попыток сбить вас с правильного пути. Если не хотите нарваться на неприятности и попасть в немилость к хвостатой хозяйке года – слушайте только собственное сердце.

Дева (23 августа — 23 сентября)

Мы точно знаем, о чем сейчас мечтают Девы! Январь не очень задался, особенно в личной жизни, а вот в феврале перед вами загорится «зеленый свет». Одни влюбятся, другие, пребывающие в ссоре со своей второй половинкой, смогут, наконец, наладить отношения и внести в них немного романтики.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Это будет месяц контрастов, особенно – на любовном фронте. С одной стороны судьба станет неустанно подбрасывать Весам неприятности и проблемы, чтобы они начали, наконец-то, работать над собой. А с другой стороны, если Весы сделают всё правильно – их ожидает приз в виде нового бурного романа или же укрепление старых отношений.

Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Звезды советуют Скорпионам в феврале немного притормозить. В отношениях могут возникнуть серьезные конфликты и разногласия. Победит, как говорится, сильнейший. Вы будете гореть желанием самоутвердиться и показать свое главенство, что может привести к разрыву. Но задумайтесь уже сейчас – нужна ли вам победа такой ценой? Может, стоит в чем-то лучше уступить?

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Февраль станет для Стрельцов уникальным периодом. На вашу голову внезапно обрушится столько любви и везения, что все вокруг будут завидовать! И тут важно не допустить роковую ошибку: в романтических приключениях не перепутайте истинные чувства с мимолетными увлечениями.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Новости для Козерогов, привыкших полагаться на судьбу, беспокойные. В этом месяце придется поиграть с ней в перетягивание каната. Вот наш совет: если хотите добиться успеха – начните действовать! Будет много свиданий, приятных любовных историй. И фортуна, безусловно, на вашей стороне, так что ждите приятных сюрпризов от симпатичного вам человека!

Водолей (21 января – 18 февраля)

Водолеи в этом месяце будут находчивы и изобретательны, что приятно удивит их вторую половинку. Так что готовьтесь порхать от любви, как бабочка над цветами! А те, у кого пока нет пары, в скором времени обязательно влюбятся и станут очень даже завидной партией.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Звезды услышали мольбы Рыб, и конец зимы определенно порадует абсолютно всех представителей этого водного знака. Вы можете смело строить планы со своей второй половинкой, заводить новые отношения, но главное – оставьте время для веселья. Грусть и одиночество – явно не ваши спутники в феврале.

Фото: pixabay.com

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