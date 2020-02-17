Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Не все потеряно, и жизнь не окончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, которому ее можно рассказать. Гороскоп на неделю для Овнов обещает знакомство с человеком, который перевернет твою жизнь – в хорошем смысле. Просто будь готов открыться!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Двигайся не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Для знака Телец гороскоп на неделю прогнозирует высокую результативность, но при одном условии. Ты должна не просто работать «на автомате», а любить то, что ты делаешь!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Запомни! Этот день обмену и возврату не подлежит! Повторяй себе это каждый день, как мантру. Не переставай бороться, ведь удача любит решительных и упертых. Гороскоп на неделю для знака Близнецы говорит: «Если тебе трижды сказали «Нет!», на четвертый обязательно скажут «Да!».

Гороскоп на неделю с 17 по 23 17 по 23 февраля: Рак (22 июня – 22 июля)

Не бывает неудач – только опыт и твои реакции. Поверь, это не пустые слова. Неудача – не конец света, а шанс пересмотреть свои ошибки, определить слабые стороны, усовершенствовать их, и с новыми силами ворваться в борьбу. Гороскоп на неделю для знака Рак гласит: успех уже рядом!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Лев (23 июля – 22 августа)

Великая наука жить счастливо состоит в том, чтобы жить только в настоящем. Гороскоп на неделю для знака Лев предупреждает: сожаления о прошлых ошибках и страх перед неизвестностью будущего только отвлекают тебя от жизни. Забудь обо всем! Заботься о том, что происходит здесь и сейчас.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Думай, как ты выглядишь в своих глазах, а не в глазах других! Люди склонны осуждать тех, кого не понимаю. Тех, кто отличается. Гороскоп на неделю для знака Дева говорит: слушай только свое сердце, оно приведет тебя к успеху.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп для знака Весы говорит, что на прошлой неделе у тебя была возможность круто изменить свою жизнь. Если ты не решился ею воспользоваться, еще есть шанс все исправить. Звезды советуют эту неделю посвятить раздумьям. Тебе необходимо разложить мысли по полочкам и решить, что для тебя важно в жизни. Твоей второй половинке важно почувствовать, что у вас есть будущее. Тебе пора решиться на важный шаг! Если сделаешь это, жизнь наполнится яркими красками. Все в твоих руках!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Делай сегодня то, за что «будущий ты» будет тебе благодарен. Если не сейчас, то когда? Не откладывай свои мечты на потом, не корми саму себя «завтраками». Гороскоп на неделю для знака Скорпион предупреждает: через 10 лет ты пожалеешь, что не решилась начать раньше.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю для знака Стрелец говорит: ты должен верить в себя даже тогда, когда в тебе сомневается весь мир. И это не пустые слова! Почему в твой проект должны верить коллеги и начальники, если ты в нем не уверена? Задумайся!

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Неудача – это приправа, придающая вкус успеху. Если бы тебе всегда везло, ты бы не ценила собственные достижения. Гороскоп на неделю для знака Козерог гласит: если сейчас трудно, значит – скоро будет легко.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Водолей (21 января – 18 февраля)

То, что тебе кажется суровым испытанием, может обернуться неожиданной удачей. Гороскоп на неделю для знака Водолей предупреждает: никогда не жалуйся на проблемы, ищи их решения. Помощь приходит к тем, кто хоть что-то делает.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Если на этой неделе на твоем пути будут препятствия, постарайся не дать им возможности сбить тебя с выбранного направления. Гороскоп на неделю для знака Рыбы говорит: успех рядом!

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