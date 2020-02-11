Лунный календарь стрижек на февраль 2020 – твой личный помощник в уходе за волосами! Он может помочь в задуманных тобой планах. Хорошее и здоровые волосы – залог успеха девушек. Особое оружие, не оставляет равнодушным ни одного мужчину. Узнай, в какие дни процедуры с волосами будут подходящими, а в какие лучше отказаться от манипуляций с ними. Ответы – в нашем материале.

Коса – девичья краса. И недаром так говорят. Правильно подобранная прическа придает особый шарм и стиль. И так хочется, чтобы волосы оставались хорошими и ухоженными даже зимой. Чтобы ни одна шапка не портила объем, а кончики не обламывались от холодной погоды. Думаешь, это нереально? Отнюдь! Фазы луны в феврале 2020 заметно влияют на здоровый вид волос. Выбирай удачную дату и записывайся в парикмахерскую.

Лунный календарь на февраль 2020: когда стричь волосы

1-3, 5, 8, 10, 12, 15-24, 27-29 февраля – это идеальные дни, чтобы подровнять кончики или осуществить давно задуманную стрижку. Луна в фазе Роста поможет укрепить корни твоих волос и предотвратить их выпадение. Даже если ожесточенная оптимизирована уберет более 2 см твоих кончиков – не волнуйся. В этот период волосы расти быстро, как на дрожжах!

Лунный календарь на февраль 2020: когда не стоит стричь волосы

4, 6, 7, 9, 11,13, 14, 25, 26 – неблагоприятные дни для стрижки! Лучше отложи свои планы посетить салон. Особенно негативно может повлиять 13 февраля. Он может провоцировать тебя на авантюрные поступки и неожиданные расходы. Об этом свидетельствует и наш финансовый гороскоп на февраль 2020.

Лунный календарь на январь 2020: когда красить волосы

2, 10-18, 22, 26-28 февраля удачно подойдут для окрашивания волос!

2 февраля – благоприятный день для девушек, которые давно мечтали стали блондинками. Светлые оттенки краски в этот день сделают волосы блестящими и сильным.

С 10 по 18 февраля лучше отдать предпочтение натуральным и темным тонам. Не экспериментируйте с яркими цветами.

22 февраля – удачный день для различных оздоровительных процедур. Сделай масочки и порадуй свое волосики витаминами. В ближайшее время оно отблагодарит тебя за это.

26 и 28 февраля хорошо подходят, чтобы замаскировать седину или кардинально изменить свою прическу.

Лунный календарь на февраль 2020: когда не стоит красить волосы

1, 3-9, 19-21, 23-25, 29 февраля совсем не подходят для покраски. Желаемый цвет так и останется только в твоем воображении, а эксперименты с волосами этого дня принесут только разочарование и плохое настроение.

Выбрав благоприятный день для процедур, ты сохраняешь свою положительную энергию и даешь шанс волосам выглядеть безупречно даже в холодное время года.

Фото: IStock

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