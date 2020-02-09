Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Не все потеряно, и жизнь не окончена, пока у тебя есть хорошая история и друг, которому ее можно рассказать. Гороскоп на неделю для Овнов обещает знакомство с человеком, который перевернет твою жизнь – в хорошем смысле. Просто будь готов открыться!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Двигайся не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Для знака Телец гороскоп на неделю прогнозирует высокую результативность, но при одном условии. Ты должна не просто работать «на автомате», а любить то, что ты делаешь!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

На самом деле жизнь проста, но мы настойчиво ее усложняем. Для знака Близнецы гороскоп на неделю прогнозирует приятные сюрпризы в личной жизни, которые, к сожалению, могут негативно сказаться на эффективности твоей работы. Тебе необходимо найти баланс.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Рак (22 июня – 22 июля)

Красота во всем, но не всем дано это видеть. Гороскоп на неделю для Раков обещает переворот сознания, изменение жизненных ориентиров и взглядов на жизнь. Ты посмотришь на все по-другому, и это принесет гармонию. Но будь готова: этот процесс может оказаться довольно болезненным.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Лев (23 июля – 22 августа)

Никогда не поздно стать тем, кем тебе хочется быть. Гороскоп на неделю для Львов обещает невероятные успехи во всех начинаниях. Мечтала о собственном стартапе? Хотела сменить работу? Дерзай! У тебя все получится! Главное – первый шаг.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Никогда не прекращай мечтать. В гороскопе на неделю с 10 по 16 февраля для Дев есть важное предупреждение: если ты не будешь верить в свои идеи и пытаться их реализовать, никто не сделает этого за тебя. Тебя ждет успех, главное – работать!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю для Весов обещает легкость, полное взаимопонимание и гармонию в отношениях. Проявляй больше внимания. Не давай любимой женщине скучать в твое отсутствие. Сделай ей приятный сюрприз, если нужно отлучиться. Например, отправь в спа!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Бороться, мечтать, ходить по земле, встречаться с реальностью – это смысл существования. Для знака Скорпион гороскоп на неделю прогнозирует финансовый взлет для тех, кто не опускает руки и продолжает бороться за свои мечты.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Ты наконец-то сможешь порадовать себя приятными покупками и бьюти-процедурами! Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля для Стрельцов говорит, что для этого у тебя будет достаточное денег. Кроме того, звезды советуют сосредоточиться на решении материальных вопросов. Хотела сделать солидные инвестиции? Вперед!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля для знака Козерог прогнозирует события, которые помогут повысить твою самооценку. Возможно, у тебя возникнет желание поменять что-то в своем внешнем облике, кардинально сменить имидж или обновить гардероб. Не отказывай себе в этом удовольствии!

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Великие дела нужно совершать, а не бесконечно обдумывать их. Для знака Водолей гороскоп на неделю 10 по 16 февраля обещает успех во всех начинаниях. Давно хотела поменять работу? Вперед! Мечтала открыть собственный бизнес? Сделай это! Боялась признаться давнему другу в любви? Время пришло! Секрет успеха на этой неделе – авантюризм.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 февраля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Счастье – это не цель, а образ жизни. Если тебе больно – улыбайся, вскоре улыбка станет твоей хорошей привычкой. Если столкнулась с проблемой – смейся, и смех станет твоим лекарством. В гороскопе на неделю с 10 по 16 февраля для Рыб есть предупреждение: жизнь твоя, и никто лучше тебя ее не проживет!

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