Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Неделя обещает стать весьма насыщенной и интересной! Согласно гороскопу на неделю с 3 по 9 февраля для знака Овен, ты очень легко будешь сходиться с людьми, потому что сама интересна в общении. Эта неделя – прекрасное время для свободных отношений. Возможно, для свидания тебе придется отправиться в путешествие.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю для Тельцов советуют тебе сосредоточить внимание на повседневных делах и заняться укреплением здоровья. Наведи идеальный порядок в окружающем пространстве, это сразу приведет к поднятию настроения. На этой неделе у тебя с родителями могут возникнуть разногласия и недопонимания. Будь осторожна!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 3 по 9 лютого для знака Близнецы прогнозирует прибыль, благополучное отношение в семье и с коллегами. Звезды советуют обратить особое внимание на состояние здоровья. Не злоупотребляй лекарственными препаратами фармацевтического происхождения. Старайся больше следить за своим питанием!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Рак (22 июня – 22 июля)

Самая большая ошибка, которую мы можем сделать в своей жизни, – постоянный страх ошибиться. Для знака Рак гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля прогнозирует приятные приключения в амурных делах и успешную реализацию твоих рабочих проектов.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Лев (23 июля – 22 августа)

Для знака Лев гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля обещает приятные сюрпризы в личной жизни! Быть может, твой любимый человек приберется в квартире, приготовить твои самые любимые блюда и устроит романтический ужин при свечах. Все для тебя!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Принимая себя таким, какой есть, ты теряешь надежду стать тем, кем должен быть. Гороскоп на неделю для Дев предупреждает о муках совести, которые могут серьезно подпортить жизнь, если не найдешь способ принять себя и поверить в свои силы.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Жизнь заключается не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы создать себя. Для знака Весы гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля обещает успехи во всех начинаниях, связанных с саморазвитием и прокачкой профессиональных навыков. Давно хотела записать на обучающие курсы? Вперед! На этой неделе найдешь выгодную скидку.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Люди созданы для того, чтобы их любить, а вещи – для того, чтобы ими пользоваться. В гороскопе на неделю с 3 по 9 февраля для Скорпион есть предупреждение: в окружении появится человек, который захочет подняться по карьерной лестнице за твой счет. Не позволяй никому садиться тебе на голову!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Пришло время отложить работу и всерьез заняться личной жизнью. Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля для знака Стрелец предупреждает, что не стоит принимать важные решения на эмоциях, не обдумав все несколько… десятков раз! Не помешает посоветовать с близкими или подругой, которой ты доверяешь, как себе. Будь готова, неделя будет связана с обновлением отношений. Но все к лучшему!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Ты станешь настоящим везунчиком! Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля для знака Козерог прогнозирует хорошую прибыть и удачу в любых начинаниях. Возможно, тебе повысят зарплату или дадут внушительную премию за успехи на работе. Или же ты можешь получить выгодное вложение для своего стартапа. Главное – делать что-то, не сидеть на месте. Только так ты словишь фортуну за хвост!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля для знака Водолей предупреждает, что тебя ждут изменения жизненных ориентиров и переворот сознания. Но не расстраивайся, все перемены – к лучшему! Пришло время распрощаться с привычками, которые делают тебя хуже. Звезды также советуют навести порядок в шкафу: выбрось все, что не носила последние несколько сезонов. Так же следует поступить с токсичными людьми. Поверь, ты не останешься одинокой. Звезды обещают новые знакомства!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Похоже, ты слишком много берешь на свои плечи. Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля для знака Рыбы говорит, что ближайшие семь дней – самый благоприятный период для саморазвития и отдыха! Запишись на курсы, о которых давно мечтала, сходи в спа-салон, проведи время с семьей и друзьями. Это пойдет тебе на пользу!

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