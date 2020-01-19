Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 20 по 26 января для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Овен (21 марта – 20 апреля)

Ближайшие семь дней тебе стоит сосредоточиться на работе и учебе. Звезды советуют больше времени тратить на саморазвитие: запишись на курсы, начни больше читать… Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Овен также предупреждает, что тебе необходимо обратить внимание на здоровье. Думай о прекрасном, не зацикливайся на проблемах. На этой неделе тебе обязательно повезет, главное не упусти свою фортуну!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Телец (21 апреля – 21 мая)

Хватит лежать и думать, что ничего не получится. Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Телец буквально кричит: «Встань и займись делом!» Звезды прогнозируют благоприятный период для продвижения по карьерной лестнице. Если раньше начальник был недоволен тобой и твоими результатами, на этой неделе он будет тебе чуть ли не боготворить. Тебя ждет большая удача!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Близнецы обещает перемены на любовном фронте. Причем только хорошие! Огонь любви и нежности будет пылать между тобой и твоей половинкой. Постарайся больше слушать, поддерживать партнера. И ты заметишь, насколько крепче и доверительнее становятся ваши отношения с каждым днем. Фортуна будет сопутствовать тебе!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Рак (22 июня – 22 июля)

Везунчиками станут только те, кто не боится рисковать. Об этом говорит гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Рак. Хочешь запустить проект, который кажется твоим друзьям и коллегам полным безумием? Плевать на всех! Дерзай! Звезды советуют не откладывать задуманное на потом. К тебе обязательно придет удача, главное – сделать первый шаг.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Лев (23 июля – 22 августа)

Не бойся открыть душу этому миру. Хватит быть «сильной и независимость», прятать свои настоящие эмоции. Не стыдно проявлять слабость, особенно, когда если люди, готовые разделить с тобой все печали. Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Лев обещает встречу с человеком, который перевернет твою жизнь вверх тормашками. Но если он почувствует, что ты неискренна с ним, будущего у вас не будет.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Дева говорит, что ты слишком много времени тратишь на работу. В ближайшее время у тебя появится возможность сменить место работы на более интересное и престижное. Если ты давно планируешь заняться своим бизнесом, на этой неделе у тебя все получится. Тебя ждут несколько деловых знакомств, которые помогут реализовать твои планы.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды нашептали, что кто-то тайно влюблен в тебя. Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Весы советует обратить внимание на свою внешность: купи парочку новых платьев, сделай укладку и маникюр. В любой момент ты можешь встретить любовь всей своей жизни! Обрати внимание, что астрологи рекомендуют воздержаться от алкоголя на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Неудача – не конец света, а шанс проанализировать свои ошибки, определить слабые стороны, усовершенствовать их, и с новыми силами ворваться в борьбу. Успех уже рядом! Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Скорпион обещает успех и в работе, и в учебе, и в личной жизни. Главное – быть искренней, понимающей и доброжелательной. Эти качества принесут тебе удачу!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Стрелец говорит, что пришло время заняться благотворительностью. Звезды обещают, что это принесет много пользы в будущем. Кроме этого, тебе необходимо держать свои эмоции под контролем. Не допускай ссор в семье и с друзьями, не позволяй коллегам самоутверждаться за твой счет. Знай себе цену!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Козерог (22 декабря – 20 января)

Пришло время отложить работу и всерьез заняться личной жизнью. Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Козерог предупреждает, что не стоит принимать важные решения на эмоциях, не обдумав все несколько… десятков раз! Не помешает посоветовать с близкими или подругой, которой ты доверяешь, как себе. Будь готова, неделя будет связана с обновлением отношений. Но все к лучшему!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Водолей предвещает большие перемены в жизни. Тебя ждет новая ступень в карьере и… долгожданный роман! Да-да, ты встретишь любовь вей своей жизни. Главное – рассмотреть ее толпе новых знакомств. Будь открытой, дружелюбной, общительной. Звезда также говорят, что ты можешь столкнуться с трудностями. Не бойся попросить о помощи!

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Ты станешь настоящим везунчиком! Гороскоп на неделю с 20 по 26 января для знака Рыбы прогнозирует хорошую прибыть и удачу в любых начинаниях. Возможно, тебе повысят зарплату или дадут внушительную премию за успехи на работе. Или же ты можешь получить выгодное вложение для своего стартапа. Главное – делать что-то, не сидеть на месте. Только так ты словишь фортуну за хвост!