«Как заставить себя заниматься спортом?» – это вопрос, который очень часто задает себе каждая девушка. Как дойти до спортзала? Как не сбежать после первой же тренировки? Как перетерпеть крепатуру и вернуться к занятиям? Красивую подкачанную фигуру хотят все, а вот вкалывать ради нее готов не каждый! И, чтобы заставить себя заниматься спортом, нужно найти сильную мотивацию, которая будет каждый раз поднимать тебя с постели на утреннюю пробежку, а вечером – подталкивать к спортзалу, вместо похода в кафе с друзьями.

Зимой обрести мотивацию для тренировок достаточно сложно. Но на улице уже лето и вот-вот пора будет выходить на пляж с твоими худенькими спортивными подружками. И что ты будешь делать: продолжать смотреть на свой модный купальник, который тебе уже не по размеру, или возьмешься за дело? Мы, конечно, за второе.

Как похудеть на 7 килограмм за 7 дней: Звёздные секреты (Видео)

Лови несколько идей – как начать заниматься спортом. Надеемся, что наши советы помогут тебе сделать спорт неотъемлемой частью жизни.

Во-первых, выбери – каким видом спорта ты хотела бы заняться. Это могут быть и обычные походы в спортзал, но, возможно, тебе больше придется по душе плаванье, волейбол, бокс, танцы, теннис и т. д. Рекомендуем попробовать что-то из вышеперечисленного, чтобы получать от занятий не только пользу, а и удовольствие. Ведь если ты решишь заниматься тем видом спорта, который не нравится, то каждый поход на тренировку будет трагедией. А это вовсе не то, что нужно!

Два простых упражнения на пресс от Самвела

Существуют десятки видов спорта, которые помогут твоему телу обрести идеальную форму. Найди тот, который подходит тебе больше всего.

А если тебе не нравиться ходить в тренажерный зал, вполне можно заниматься спортом и дома. Есть множество различных упражнений на все группы мышц, для которых не обязательно куда-то выходить из любимой квартиры, достаточно просто постелить коврик и устроить тренировку в гостиной.

«У меня нет на это времени» − как часто именно этот аргумент (а скорее – «отмазку») мы используем, чтобы не начинать занятия спортом. Мол, зачем начинать, если все равно времени нет? Так вот – это не оправдание. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что достаточное время для физической активности − всего 150 минут в неделю. По 30 минут 5 дней в неделю − не так уж и много, правда?

Ты уже выбрала, КАКИМ спортом заниматься и КОГДА, теперь время определиться – С КЕМ. Значительно легче начинать в компании с подругой или даже с мамой (не самое редкое явление) – это однозначно и приятнее, и веселее. Перспектива времяпровождения с дорогим человеком быстрее заставит тебя поднять свою не подкачанную пока «пятую точку» с дивана и отправиться на занятия. А здоровая конкуренция еще никому не приносила вреда: бросьте друг другу вызов и сравните ваши результаты через месяц.

Заставить себя заниматься спортом помогут расклеенные на стене фото девушек, чьи фигуры являются для тебя желаемыми. Можешь также прикрепить к холодильнику мотивирующие фразы и лозунги. Сфотографируй себя в купальнике и повесь фото возле зеркала.

Тренировка с ТРХ-петлями: простые и эффективные упражнения

Через пару недель тренировок твое тело изменится, и ты убедишься в этом, сравнив свое отражение с фото «до». Ты увидишь, какой может быть твоя фигура, и уже не захочешь возвращаться к прежнему её состоянию.

Стройное и здоровое тело всегда будет в моде, но для многих оно так и остается мечтой. Не дай лени и обещанию «завтра начну» помешать воплощению этой мечты в реальность!