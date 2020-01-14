Старый Новый год – уникальный праздник, он существует далеко не во всех странах. В частности, этот день принято отмечать в Украине, Молдавии, России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Латвии, Казахстане, Узбекистане и Грузии. Традиция отмечать Старый Новый год появилась в 1918 году, в связи с введением григорианского календаря, который пришел на смену юлианскому. Расхождение календарей составляет 13 дней, определяю дату праздника.

Особых традиций и обычаев празднования Старого Нового года нет, каждая семья отмечает по-своему. Кто-то отправляется в гости к близким, кто-то снова накрывает праздничный стол с оливье и шампанским, кто-то дожидается полуночи и шумно празднует, как в главную новогоднюю ночь. Но несмотря на отсутствие конкретных обрядов, Старый Новый год – важный праздник. И в этот день принято поздравлять близких, друзей и коллег!

Какой праздник 13 января? Щедрый вечер, Меланьи или Старый новый год

В нашем материале мы собрали лучшие поздравления со Старым Новым годом в картинках. Выбирай понравившиеся и отправляй всем, кому хочешь уделить внимание!

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