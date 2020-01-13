Не знаешь, как настроиться на рабочий лад после праздников? Какая же тяжелая эта рабочая неделя, правда? Организм привык, что можно бесконтрольно есть, спать и отдыхать. А о работе или учебе вообще думать не сил. Знакомая ситуация? На самом деле все не так страшно, как кажется. Избавиться от «постновогодний депрессии» довольно легко, и сейчас мы расскажем тебе, как это сделать!

Как настроиться на работу после праздников

Даже если ты ярый трудоголик, и очень любишь свою работу, не стоит сразу бросаться в пучину неразобранных документов, дел и сложных заданий. Начни новый рабочий год с чего-то легкого и приятного, например, убери на своем рабочем месте, составь план заданий на неделю, поменяй заставку на рабочем столе. И спокойно распланируй свою рабочую неделю.

Чтобы продлить ощущение праздника, не убирай с рабочего места новогодние украшения – пусть еще немного постоят и повисят все эти елочки и снежинки. Можешь распечатать и развесить фотографии с твоего празднования Нового года – таким образом приятные воспоминания все время будут рядом, и тебе не придется за ними скучать!

Обязательно обсудите с коллегами ваши выходные, расскажите, где были, что видели, поделитесь интересными новостями и открытиями. Это разбавит непростой рабочий день и подарит новые положительные эмоции!

Придумай себе планы на грядущие выходные: намного легче работать, зная, что впереди тебя ждет награда. Пусть это будет что-то маленькое, вроде похода в кино или на каток, зато в предвкушении рабочие дни будут пролетать значительно быстрее, вот увидишь!

И не забывай про режим! Наверняка во время праздников ты поздно ложилась спать и поздно вставала, да? Сейчас самое время перестраиваться и снова привыкать к своему обычному распорядку дня. Это не так сложно, как сейчас кажется – достаточно 2-3 дней, чтобы войти в рабочий ритм.

Не нужно через силу заставлять себя что-то делать и включать режим «гиперактивности», но в то же время не стоит отлынивать, ведь потом будет в два раза сложнее все наверстать! Работай в комфортном для тебя ритме, общайся с коллегами – ты наверняка успела по ним соскучиться. Да, и не переусердствуй с кофе. Вот и все секреты! Хорошей тебе рабочей недели!