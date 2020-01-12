Как ухаживать за кожей зимой? 7 лайфхаков

Уход за кожей зимой отличается от ухода в более теплое время года. Из-за холода возникает множество проблем, среди которых и пересушивание, и шелушение, и раздражение, и потеря тургора. Правила ухода за кожей в мороз достаточно просты и эффективны. Мы подготовили для тебя 7 лайфхаков по уходу за кожей зимой. Пользуйся и любуйся своим отражением в зеркале.



Одно из основных правил – питание и увлажнение кожи. Твое спасение в холода – детский крем. Именно он обеспечит коже максимальный уход. Важно: внимательно читай состав, в нем должны обязательно присутствовать пантенол, пчелиный воск и питательные масла. Но помни, что наносить крем нужно в помещении, и лучше всего подождать 10-15 минут до полного впитывания эссенции в эпидермис. Если ты нанесешь крем и сразу выйдешь на мороз, то это только повредит кожу, ведь крем начнет подмерзать прямо у тебя на лице или руках.

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Еще одна проблема зимой – обветренные губы. Никто даже не подозревает, что справиться с потрескавшимися воспаленными губами поможет… чай. Да-да, просто обычный чай! Приложи теплый пакетик к обветренным губам, и через 10 минут все как рукой снимет. Дело в том, что танин, содержащийся в чае, успокаивает и снимает воспаление. И конечно, не забывай защищать губы, нанося гигиеническую помаду с жирными маслами, например ореха макадамия, кокоса или пчелиного воска.

Не стоит забывать и о коже тела, которая под слоями одежды страдает не меньше. Один из вариантов ухода – ванна с овсянкой. Рецепт прост! Насыпь в сеточку массу из мелкоразмолотых овсянных хлопьев (чашечка), молока (полстакана) и любого эфирного масла (насколько капель) и добавь в теплую воду. Эта ванна снимет воспаления на коже, добавит ей упругости, а эфирное масло расслабит тебя после тяжелого рабочего дня. Важно: принимай такую ванну не более 20 минут.



Откажись зимой от косметических средств на основе пудры. Они сыграют с тобой злую шутку, подчеркнув малейшие шелушение и раздражение. Альтернативой такой косметике будут их кремовые аналоги, которые, между прочим, можно сделать и самостоятельно. Достаточно просто смешать тот же пудровый хайлайтер с тонирующим кремом или эмульсией!



Выбирая бьюти-новинки, остановись на «мягких» средствах без спирта. Например, если твоя кожа склонна к жирности, перейди на крема для нормальной и комбинированной кожи. А если – нормальная, используй средства для сухой кожи.

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Принимай витамины, откажись от вредной пищи и обязательно пей воду. Эти простые правила лучше самых дорогих кремов обеспечат твоей коже красивый цвет и эластичность. Ведь организм нужно поддерживать также изнутри!

Поддерживать тонус тела тебе поможет контрастный душ. Меняй температуру воды от горячей к летней, это поможет тебе не только поддерживать эластичность кожи, но взбодриться. И обязательно увлажнение – легкие кремовые текстуры для тела и на основе масла для открытых участков тела, которые не защищены от ветра и мороза.

Увлажнение, питание и водный режим – и твоя кожа будет радовать тебя даже в лютые морозы.

Фото – pinterest.com

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