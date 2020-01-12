Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 13 по 19 января для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Овен (21 марта – 20 апреля)

Всю неделю тебя будет ждать успех! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться удачей. Лови фортуну за хвост! Гороскоп на неделю с 13 по 19 января для знака Овен советует: не ленись, не откладывай работу на потом. Звезды также не рекомендуют инвестировать в ближайшие дни и делать большие покупки.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 13 по 19 января: Телец (21 апреля – 21 мая)

Нельзя вечно ждать подходящего момента, нужно просто создать его. Для знака Телец гороскоп на неделю с 13 по 19 января прогнозирует стремительный карьерный рост. Главное – не стесняться проявлять свои лидерские качества и инициативность. Начальство оценит и щедро наградит!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Если хочешь быть счастливым, придется идти самой тяжелой дорогой. Легких путей к счастью не бывает. Гороскоп на неделю с 13 по 19 января для Близнецов предупреждает: если перестанешь стараться и пустишь жизнь на самотек, ничего хорошего с тобой никогда не произойдет.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января для знака Рак прогнозирует прибыль, благополучное отношение в семье и с коллегами. Звезды советуют обратить особое внимание на состояние здоровья. Не злоупотребляй лекарственными препаратами фармацевтического происхождения. Старайся больше следить за своим питанием!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Лев (23 июля – 22 августа)

Лучший способ предсказать свое будущее – создать его. Для знака Лев гороскоп на неделю с 13 по 19 января обещает немало возможностей для личностного развития и профессионально роста. Главное – хвататься за каждый шанс, впитывать новые знания, не бояться просить о помощи более опытных коллег. Поверь, все то, что ты получишь на этой неделе, уже к концу месяца изменит твою жизнь!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Дева (23 августа – 23 сентября)

Если не сейчас, то когда? Пришло время смелых поступков! Давно хотела предложить начальству новый проект? Дерзай! Мечтала поехать в кругосветку? Сделай это! В гороскопе на неделю с 13 по 19 января для знака Дева есть предупреждение: в тебе кроется огромный потенциал, не спусти его в унитаз из-за мнительности и неуверенности в себе.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Весы (24 сентября – 23 октября)

Ближайшие семь дней тебе стоит посвятить семье и друзьям. Устрой семейные посиделки, пригласи подруг на шопинг и парочку коктейлей, сделай сюрприз родителям. В гороскопе на неделю с 13 по 19 января для знака Весы есть важное предупреждение: если не поставить близких на первое место, можешь остаться совсем одна.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

В гороскопе на неделю с 13 по 19 января для Скорпионов описывается благоприятное время для развития любовных отношений. Если прежде между тобой и твоим партнером были непонимания, на этой неделе все благополучно разрешится. У тебя появится шанс отдохнуть и провести время с близкими людьми. Воспользуйся им!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Люди созданы для того, чтобы их любить, а вещи – для того, чтобы ими пользоваться. В гороскопе на неделю с 13 по 19 января для Стрельцов есть предупреждение: в окружении появится человек, который захочет подняться по карьерной лестнице за твой счет. Не позволяй никому садиться тебе на голову!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Козерог (22 декабря – 20 января)

Жизнь принадлежит тебе, и не будет для тебя ничего невозможного, если ты действительно этого захочешь. В гороскопе на неделю с 13 по 19 января для Козерогов есть предупреждение: успех в карьере и личной жизни сейчас зависит только от тебя. Откинь сомнения, поверь в себя – у тебя все получится!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Водолей (21 января – 18 февраля)

Для знака Водолей гороскоп на неделю с 13 по 19 января обещает приятные сюрпризы в личной жизни! Быть может, твой любимый человек приберется в квартире, приготовить твои самые любимые блюда и устроит романтический ужин при свечах. Все для тебя!

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Жизнь заключается не в том, чтобы найти себя, а в том, чтобы создать себя. Для знака Рыбы гороскоп на неделю с 13 по 19 января обещает успехи во всех начинаниях, связанных с саморазвитием и прокачкой профессиональных навыков. Давно хотела записать на обучающие курсы? Вперед! На этой неделе найдешь выгодную скидку.

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