Лунный календарь стрижек на январь 2020 – твой лучший союзник в борьбе за крутое волос! Хочешь узнать, когда лучше красить волосы, когда стричься, а когда лучше этого не делать? Тогда читай наш материал и уже записывайся в салон

Зимняя прохлада – одна из причин поврежденных волос. А шапка или капюшон – лишнее оправдание для отросших корней. Но представь, что идешь ты вся такая без забот улице, а тут тебе навстречу прежний. И это тебе нужно, чтобы он тебя увидел в разобранном состоянии? И никогда! В борьбе за красивое и ухоженные волосы тебе поможет наш суперагент – лунный календарь стрижек на январь 2020! Выбирай удачную дату для покраски или новой прически и раза всех своими волосами!

Лунный календарь на январь 2020: когда стричь волосы

1, 6, 15 января 2020 года – благоприятные дни для стрижки волос! Это идеальное время, чтобы немного подстричь кончики или кардинально изменить прическу.

Практически идеальным для стрижки днем ​​считается 6 января 2020. Новая прическа этого дня принесет положительные эмоции и придаст силы и энергии волосам. Луна в фазе Роста гарантирует, что волосы начнут расти быстрее, а корни укрепятся. Стрижка в понедельник позволит избавиться от негатива и депрессии. А 12-й лунный день принесет материальное благополучие. Больше о том, как лучше распоряжаться деньгами в этом месяце читай в финансовом гороскопе на январь 2020.

Лунный календарь на январь 2020: когда не стоит стричь волосы

3, 10, 17, 19, 31 января 2020 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Волосы могут начать выпадать, а кончики посичуться. Также изменение прически в эти дни могут привести к ухудшению отношений с противоположным полом, а тебе это точно не нужно. Худший день для стрижки – 19 января, ведь смена имиджа может плохо сказаться на психологическом состоянии.

Лунный календарь на январь 2020: когда красить волосы

1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 28 января 2020 года – благоприятные дни для окрашивания волос! Бесят отросшие корни или давно мечтала кардинально изменить цвет? Время пришло! Новый цвет – новая страница жизни.

Лучшим вариантом будет покрасить волосы 12 января. В этот день удачно пройдет даже домашнее окрашивание – цвет гарантированно ляжет ровно. Состояние волос не ухудшится, а результат порадует.

Лунный календарь на январь 2020: когда не стоит красить волосы

2, 3, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 2020 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Даже не думай соглашаться на окрашивание волос после 16 января. Эксперименты с цветом принесут негатив и раздражение. А волосы могут начать выпадать.

Фото: Pinterest

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