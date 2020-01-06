Рождество – один из самых долгожданных праздников! Существует поверье – если в этот праздник ты сделаешь 7 добрых дел, то сможешь просить у ангелов всё, что захочешь, и твое желание обязательно исполнится. Но помимо приятных традиций, существуют и строгие запреты. Читай их список и запоминай: что нельзя делать на Рождество!

Ни одно блюдо на столе не должно остаться нетронутым. Хотя бы понемногу, но обязательно нужно попробовать каждое! Так что готовься, тебя ждет важная миссия – справиться с неограниченным количеством всякой вкуснятины!

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А вот до главного пиршества придется не только притормозить с деликатесами, но даже немного поголодать. До восхода первой звезды, точнее – до вечера, ни в коем случае нельзя ничего есть. Не придерживаться этого правила могут только дети!

Во время праздничного обеда, когда всё позволено, кое от чего тебе все-таки придется отказаться. Мало того, что еду нельзя запивать, так ещё и любую жидкость полагается убрать со стола. Это нужно для того, чтобы в следующем году ты ни в чем не нуждалась.

На Рождество запрещается надевать старые вещи, так что в этот день на тебе должен быть исключительно новенький «лук». А это отличный повод освежить гардероб, не так ли? Тем более что как раз придет время рождественских распродаж!

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В этот день нельзя шить, стирать, убирать, в общем нельзя делать ничего, что связано с физическим трудом, а мужчинам даже запрещается ходить на охоту или рыбалку.

Ни в коем случае не празднуй в одиночку! Это очень плохая примета, иначе в следующем году можешь лишиться поддержки друзей и семьи.

Готовиться к празднованию стоит заранее. Существует давняя примета – если девушка не успела нарядиться до наступления Рождества, то она либо выйдет замуж за бедняка, либо вообще будет нелюбима в браке.

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В Рождество любые ссоры, споры и конфликты не то, что не приветствуются, а занимают первые местах в списках табу! Лучше включи позитив на максимум и проведи этот праздник со своими близкими.

И еще одно, очень важное «нельзя», которое должно «работать» не только в этот день, а и во все остальные 364. Согласно поверьям, в Рождество наши домашние любимцы могут разговаривать с высшими силами и рассказывать им про все твои плохие поступки. Поэтому обижать этих хвостатых болтунов и уж тем более оставлять их голодными нельзя! Как говорится, не нарывайся на неприятности, иначе зверушки всё же пожалуются на плохую хазяйку, и тогда тебе точно не поздоровится.

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