Предупрежден – значит, вооружен! Наш китайский гороскоп на 2020 год по году рождения расскажет тебе, чего ждать от года Белой Металлической Крысы. Кроме того, на страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2020 и любовный гороскоп на 2020. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 6 по 12 января для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Овен (21 марта – 20 апреля)

Бывает, все, что тебе нужно, это поговорить с друзьями! Гороскоп на неделю с 6 по 12 января для Овнов предупреждает, что в ближайшее время тебя ряд серьезных испытаний. И только родные и близкие люди способны помочь пройти через них. Не стесняйся просить о помощи!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Телец (21 апреля – 21 мая)

Вдохновение — это такой гость, который не всегда является на первый зов. Гороскоп на неделю с 6 по 12 января для знака Телец гласит, что ты сможешь добиться всего, чего только захочешь. Но есть одно «но». Не жди, пока к тебе придет муза и подскажет идею. Начни что-то делать сама!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Счастье – это когда душа перестает просить то, чего у нее нет, и начинает радоваться тому, что есть. В гороскопе на неделю с 6 по 12 января для Близнецов есть важное предупреждение: если не начнешь благодарить Вселенную за то, что она тебе дает, она может отвернуться от тебя.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Рак (22 июня – 22 июля)

Самая большая ошибка, которую мы можем сделать в своей жизни, – постоянный страх ошибиться. Для знака Рак гороскоп на неделю с 6 по 12 января прогнозирует приятные приключения в амурных делах и успешную реализацию твоих рабочих проектов.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Лев (23 июля – 22 августа)

Для знака Лев гороскоп на неделю с 6 по 12 января обещает приятные сюрпризы в личной жизни! Быть может, твой любимый человек приберется в квартире, приготовить твои самые любимые блюда и устроит романтический ужин при свечах. Все для тебя!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Дева (23 августа – 23 сентября)

Всю неделю тебя будет ждать успех! Каждый новый проект, каждая идея и задумка будут заканчиваться удачей. Лови фортуну за хвост! Гороскоп на неделю с 6 по 12 января для знака Дева советует: не ленись, не откладывай работу на потом.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Весы (24 сентября – 23 октября)

Красота во всем, но не всем дано это видеть. Гороскоп на неделю для знака Весы обещает переворот сознания, изменение жизненных ориентиров и взглядов на жизнь. Ты посмотришь на все по-другому, и это принесет гармонию. Но будь готова: этот процесс может оказаться довольно болезненным.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Принимая себя таким, какой есть, ты теряешь надежду стать тем, кем должен быть. Гороскоп на неделю для Скорпионов предупреждает о муках совести, которые могут серьезно подпортить жизнь, если не найдешь способ принять себя и поверить в свои силы.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. В гороскопе на неделю с 6 по 12 января есть предупреждение: если не займешься саморазвитием и не начнешь проявлять инициативу на работе, потеряешь крутые возможности!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Козерог (22 декабря – 20 января)

Улыбка – прекрасный способ выглядеть лучше! Гороскоп на неделю с 6 по 12 января для Козерогов обещает многообещающие перемены на любовном фронте. Не смей грустить! Когда ты улыбаешься, озаряешь весь мир своим светом и теплом.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Водолей (21 января – 18 февраля)

В гороскопе на неделю с 6 по 12 января для Водолеев описывается благоприятное время для развития любовных отношений. Если прежде между тобой и твоим партнером были непонимания, на этой неделе все благополучно разрешится. У тебя появится шанс отдохнуть и провести время с близкими людьми. Воспользуйся им!

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Неважно, насколько медленно ты идешь к своей мечте, важно не останавливаться! Для знака Рыбы гороскоп на неделю с 6 по 12 января обещает большие карьерные и финансовые взлеты. Но есть важное условие: ты должна полюбить свое дело всей душой. Если думаешь, что ты не на своем месте, – пора сменить работу!

Фото:Pinterest