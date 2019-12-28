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Новый год 2020: как украсить квартиру и сервировать стол

новый год 2020

Уже придумал (-а), как украсить квартиру  и сервировать стол на Новый год 2020? Хочется чего-то  уютного, праздничного и, конечно, подходящего для наступающего года Металлической Крысы. Не волнуйся, мы подготовили много интересных идей для вдохновения. Выбирай!

Как украсить квартиру на Новый год 2020?

Цвет 2020 года по восточному календарю – белый. Институт цвета Panton выбрал для следующего года – синий. Да и красный и золотой – как цвет Рождества, никто не отменял. Так что тебе будет, из чего выбрать. Мы советуем украшать все комнаты, чтобы атмосфера праздника витала во всей квартире или доме. Чтобы новогодний декор был особенным, добавь немного личной истории. Например, фото лучших моментов уходящего года. Это добавит особого шарма.

новый год 2020

как украсить квартиру на новый год 2020

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Новый год 2020

новый год

как украсить квартиру на Новый год

новый год

как украсить квартиру на новый год

новый год 2020

Как сервировать стол на Новый год 2020? Идеи

Шишечки, свечи, елочные веточки и конфетти… Если правильно скомпоновать эти элементы, сервировка новогоднего стола поразит ваших гостей. Смотри, как можно сделать.

как сервировать стол на новый год

новый год

новый год 2020

как сервировать стол на новый год

новый год 2020

новогодний декор

новый год

как сервировать стол на новый год

новый год

как сервировать стол на новый год

новый год 2020

И не забудь и про себя любимую: праздничное платье и, конечно, макияж … Ведь ты должна сиять!

Фото – pinterest.com

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