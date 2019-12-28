Ты уже думала, где отпраздновать Новый 2020 год в Киеве? Если ответ «Нет», не беда! Мы тебе в этом поможем. В материале – список идей и мест, где можно интересно отметить Новый год 2020 в Киеве. Варианты разнообразные: от танцевальной тусовки в столичном ночном клубе до хороводов вокруг главной елки страны. Выбор за тобой!

Софийская площадь

На Софийской площади, кроме Главной елки, будет Главная сцена для выступлений украинских исполнителей, ярмарка подарков и детский городок. Вокруг памятника Богдану Хмельницкому снова пустят стилизованный поезд желаний «Рождественский экспресс». На Владимирском проезде будут расположены импровизированные кварталы с различными фудкортам. А количество красочных тематических фотозон удивит даже самого привередливого любителя селфи.

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Контрактовая площадь

Как еще встретить Новый год 2020 в Киеве, если хочется потусить в толпе, с громкой музыкой и впечатляющими перфомансами? Отправиться на Контрактовую площадь! Там построят настоящий новогодний городок и зальют огромный каток, площадь которого составит тысячу метров.

Кроме того, на новогодние праздники в муниципальных театрах планируется более 300 тематических представлений для детей. Ожидается около 90 000 зрителей! Запланирован также и благотворительный спектакль для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, с вручением им подарков.

Куда поехать на Новый год 2020

КВЦ «Парковый»

Если ты хочешь встретить Новый 2020 год в Киеве по-королевски, то это мероприятие точно для тебя! 31 декабря в выставочном центре «Парковый» состоится фееричное шоу, ведущими которого станут Евгений Кошевой и Оля Полякова. Зрители увидят выступления топовых украинских артистов, смогут вдоволь насладиться праздничными угощениями и, конечно же, шампанским. Для детей повара приготовят полезные и вкусные сладости. Смело берите с собой детей и не думайте, что им будет скучно.

Новогодняя ночь на ВДНГ

В этом сезоне тематикой новогодней ночи в рамках проекта «Зимова країна на ВДНГ» станет фантастическое путешествие в прошлое. С помощью музыкальной машины времени организаторы предлагают гостям проникнуться зажигательными 80-ми, вспомнить отчаянные 90-е и отрываться под поп-открытия 2000-х. За танцевальные ритмы главной ночи года в ответе резидент радиостанции NRJ Ukraine и один из лучших диджеев Украины — DJ Саня Дымов. Помимо масштабной ретро-вечеринки под открытым небом, которая начнется после полуночи и продлится до 4:00 утра, гостей также ожидают: развлекательная программа с аниматорами, тематические конкурсы, розыгрыши, сюрпризы и подарки. А еще — романтический каток под открытым небом, что сияет сотнями разноцветных огней, безумные тюбинговые горки и экстремальные аттракционы.

Atlas

В кругу друзей и с модной украинской музыкой: собирайте всех и встречайте Новый год 2020 на самой стильной локации! Три танцпола, зажигательные хиты и живое выступление группы «Антитела», этот праздник точно запомнится. А также всех гостей ждут сети диджеев, море коктейлей и выступления лучших украинских артистов – врываться в 2020 нужно красиво! И не нужно заморачиваться с луком: и в пижаме с кроликом, и в блестках и пайетках: в Atlasе вы будете чувствовать себя как дома!

Клуб «Saxon»

Это отличный вариант для тех, кто хочет драйвово и шумно встретить Новый 2020 год в Киеве. Главный танцпол «Лед» подготовил невероятное шоу! Одним из гостей станет настоящая звезда отечественной музыки, резидент лейблов Hexagon и Spinnin records – Sagan! Звездного гостя поддержит лучший украинский Dj Underhill (Kiss FM), а также опытные резиденты клуба Saxon – Kaminsky и Sobi. На танцполе Royal Room «Пламя» будет выступать одна из самых крутых кавер-групп столицы Long Island, а также комик-дуэт «Кай и Герда». Музыкой вечера будет заправлять Dj Firon`key.

Новогоднее варьете

Новый год — любимый праздник года, поэтому Caribbean Club Concert Hall традиционно подготовил яркое празднование для своих гостей: зрелищное шоу, уютную атмосферу и вкусное застолье. 31 декабря гостей ждет изысканное варьете, море эмоций и безудержные танцы с кавер-бендом Ultramarine Girls Band, сюрпризы и юмор от ведущего Сержио Куницина, а также специальное новогоднее меню с традиционными блюдами и необычными угощениями. В новогоднюю ночь вы увидите лучшие вокально-танцевальные номера популярного варьете «Рояль», в первые часы нового года на сцене будут зажигать яркие Ultramarine Girls Band. Безудержные танцы под любимые песни — подарят отличное настроение и вдохновение на весь 2020 год.

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Концерт-холл на ВДНХ

Хочешь погрузиться в Новогоднюю сказку? В этом тебе поможет шоу «Winterra. Легенда сказочного края». Драйвовые танцевальные номера и сумасшедшая акробатика от лучших гимнастов Украины закружат тебя в вихре сюжетных поворотов. Благодаря зрелищным декорациям и мастерской постановке от компании StarLight Entertainment, тебе удастся попасть в настоящую сказку и открыть свое сердце волшебству. Отличный вариант для празднования Нового года 2020 в Киеве – особенно, если у тебя есть дети!

Фото: Pinterest

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