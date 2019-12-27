Что подарить маме на Новый год 2020

Выбирая подарок маме на Новый год, мы чаще всего сталкиваемся с проблемой «у нее всё есть!» и в последний момент, отчаявшись, покупаем очередную ненужную вазу или фарфорового котика. Чтобы избежать подобных ситуаций, мы подготовили список идеальных подарков для твоей мамы на Новый год 2019, которые ей точно придутся по душе! Уверены, ты найдешь то, что нужно!

Начнем с того, что, несмотря на традиционное родительское «нам ничего не нужно!», маме, на самом деле, точно что-то нужно! Например, какая-то мелкая бытовая техника вроде мультиварки. Конечно, без нее вполне можно прожить, однако эта «умная помощница» способна значительно упростить жизнь!

Бокалы

Прекрасным подарком маме станет также набор красивых бокалов. Ты наверняка знаешь, какие понравятся именно твоей: изящные на тонких ножках или массивные фигурные на широкой подставке, цветные или прозрачные. Дополни подарок бутылочкой вкусного вина, чтобы сразу вместе и опробовать бокальчики!

Не меньше пользы твоим родным принесет и новый теплый плед. Конечно, у мамы уже есть теплое покрывало, а, может, и не одно! Но сейчас выпускают самые разнообразные пледы из инновационных материалов, уютные, мягкие и очень теплые, которые зимними морозными вечерами согреют твою любимую мамочку, и при этом не будут колоться, «лезть» и скатываться.

Билет на балет

Как давно твоя мама была балете? То-то же! Так что билеты на балет Radio&Juliet and Cuatro – это то, что нужно! Известная всеми история Шекспира обрела свою современную форму в балете под музыку британской рок-группы Radiohead. Балет уже покорил Европу и США, и в 2019-м будет поставлен всего один раз в Украине. Приятным сюрпризом станет дополнительная танцевальная постановка Quatro — от всемирно-известного хореографа Эдварда Клюга. Так что не думай ни секунды, беги за билетами – мама точно обрадуется такому подарку!

Сертификат в салон красоты

Такому подарку будет рада каждая женщина! Это может быть как сертификат на комплекс услуг, так и на одну какую-то конкретную, например, шоколадное обертывание или вечер в СПА. Всё зависит от твоих финансовых возможностей. Очень важно: обрати внимание, чтобы сертификат был с «открытой» датой и мама смогла им воспользоваться в любой удобный для нее день.

Отличным подарком станет и деревянная шкатулка для чая. Изящная расписная коробочка с отсеками для разных сортов будет радовать твоих родных каждый день. Главное, выбирая шкатулку, ориентируйся на общий дизайн кухни, она должна под него подходить!

Если же ты считаешь, что у твоей мамы действительно уже есть всё необходимое, нужно выбирать подарок, как говориться, для души! Это могут быть, например, билеты в театр. Только внимательно изучи репертуар в твоем городе и постарайся найти представление, которое точно понравится родительнице, ведь наверняка у нее есть любимое произведение или любимые актеры. На это и ориентируйся!

Не меньше эмоций вызовет у мамы и напечатанная под заказ книга с семейными фотографиями. Сейчас есть множество агентств, которые предложат тебе всевозможные варианты таких книг: разных размеров, с подписями или без, на глянцевой или матовой бумаге. Прояви фантазию, скомпонуй фотографии с самых значимых событий вашей семьи и, поверь, эта книга станет настольной!

Ежедневник-планнер

В современном мире у женщины множество дел, не зависимо от того, чем она занимается. Даже если твоя мама – домохозяйка, ей тоже крайне необходимо структурировать свои домашние дела, и намного приятнее записывать планы в стильный ежедневник, чем на отдельных листочках или в смартфон. Выбирай планнер в твердой обложке и особое внимание обрати на размер: он должен помещаться в женскую сумочку!

Путешествие

Если твои финансы позволяют, отправь любимую маму на отдых! Наверняка, она давно не была в отпуске, ведь мамы – они такие, часто забывают отдохнуть за чередой домашних дел. Будет это тур на неделю в жаркую страну, путешествие по Европе или поездка в сказочный Львов на выходные, выбирай на свое усмотрение. Уверены, маме будет приятно в любом случае!

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