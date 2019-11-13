Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019 уже есть на сайте Нового канала! Читай и узнай, когда красить волосы, когда стричься, а когда лучше этого не делать

Осень подходит к концу, близятся рождественские и новогодние праздники, а значит – самое время приводить себя в порядок. Да и эксперименты с имиджем лучше проводить заранее, чтобы было время все исправить в случае неудачи. Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019 поможет избежать проблем. Записывай лучшие даты!

Лунный календарь на ноябрь 2019: когда стричь волосы

1, 2, 3, 5, 13, 14, 15, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30 ноября 2019 года – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю, посещать салон стоит именно в эти даты, если твоя цель – просто подровнять кончики, укоротить или полностью изменить прическу.

Особенное внимание обрати на 30 ноября. Стрижка в этот день позитивно повлияет на состояние твоих волос – напитает силой и энергией. Более того, смена прически поможет стабилизировать финансовое положение! Более подробные рекомендации по улучшению материального состояния можно найти на страницах Нового канала, в материале – финансовый гороскоп на ноябрь 2019.

Лунный календарь на ноябрь 2019: когда не стоит стричь волосы

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ноября 2019 года – неблагоприятные дни для стрижки волос! Высока вероятность «напороться» на непрофессионального мастера, который всего одним движением может испортить твою прическу. Если же тебе подходят только эти даты, придирчиво отнесись к выбору мастера и контролируй процесс «от и до». Наименее опасные дни для этого – 10, 17 и 25 ноября.

Лунный календарь на ноябрь 2019: когда красить волосы

4, 5, 13, 14, 15, 18, 21, 25 ноября 2019 года – благоприятные дни для окрашивания волос! Если ты хотела кардинально изменить имидж – дерзай, все получится идеально. Цвета лягут ровно, а финальный результат превзойдет все ожидания.

В этом списке есть также одна дата, которая обладает огромной энергетической силой, – 13 ноября. Решившись на смену цвета волос в этот день, ты не только «прокачаешь» свой внешний вид, но и обретешь уверенность в себе. Ты станешь объектом восхищения всех проходящих мимо мужчин, среди которых может оказаться и любовь всей твоей жизни. У каких знаков Зодиака больше шансов попасть в сети Амура, подробно расскажет наш любовный гороскоп на ноябрь 2019.

Лунный календарь на ноябрь 2019: когда не стоит красить волосы

1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ноября 2019 года – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Есть риск «спалить» локоны или же получить «пятнистый» цвет. Чтобы избежать неприятностей, сохранить красоту и здоровый вид волос – запишись в салон в более подходящие для этого дни, которые мы указали выше.

Фото: Pinterest

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