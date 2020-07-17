Что парней и девушек бесит друг в друге? Отвечают актеры веб-сериала FAKE

Все мечтают об идеальных отношениях. Зачастую, такие можно увидеть именно в Instagram. Там все парни и девушки довольны друг другом. Их жизнь кажется абсолютно глянцевой, а они сами не имеют ни единого изъяна. Но правда в том, что всех девушек и парней что-то бесит друг в друге. Если с чем-то и можно смириться, то кое-что принять невозможно. Новый канал решил спросить актеров своего первого веб-серила FAKE о том, что их бесит в противоположном поле. И вот что из этого получилось.

FAKE — первый веб-сериал Нового канала. Он рассказывает о юной блогерше Лизе из Жмеринки, которая обманывает всех вокруг ради иллюзии красивой и богатой столичной жизни. В погоне за популярностью девушка может потерять все: любовь, друзей, уважение и саму себя. Хотя сериал молодежный и комедийный, история Лизы заставит переоценить собственную жизнь и значимость в ней виртуального мира. Что важнее: казаться или быть?

Не пропусти премьеру FAKE 27 июля на YouTube Нового канала.

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