Хештегнутый мир требует играть по его правилам: ищи хороший свет, принимай красивую позу, пабли фотку и жди лайков, пока убираешь в арендованной старой квартире. Виртуальное обожание и слава манят. Чем готов пожертвовать ты, чтобы купаться в лайках и комментариях: временем, друзьями, любовью?

Ищи ответ в первом веб-сериале Нового канала FAKE!

27 июля на YouTube Нового канала – премьера! Не пропусти, будет, что обсудить с друзьями.