Video: А на что ты готов ради лайков? FAKE. Анонс

Смотри онлайн анонс веб-сериала FAKE! И сразу все серии 27 июля на youtube Нового канала
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21 июля

А на что ты готов ради лайков? FAKE. Анонс

Хештегнутый мир требует играть по его правилам: ищи хороший свет, принимай красивую позу, пабли фотку и жди лайков, пока убираешь в арендованной старой квартире. Виртуальное обожание и слава манят. Чем готов пожертвовать ты, чтобы купаться в лайках и комментариях: временем, друзьями, любовью?
Ищи ответ в первом веб-сериале Нового канала FAKE!

27 июля на YouTube Нового канала –  премьера! Не пропусти, будет, что обсудить с друзьями.

А на что ты готов ради лайков? FAKE. Анонс
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