В проекте Эксы 3 сезон 3 выпуск на Новом канале пришла неделя страха оказаться на месте своего партнера! На этой неделе участники смогут побывать в шкуре своих бывших и узнать, как они себя чувствуют.

Девушки считают, что мужчина должен быть сильным, ловким и хозяйственным, и они ждут проявления этих качеств от своих любимых. Но что будет, если самим девушкам придется стать мастерами на все руки?

В первом испытании девушки должны пройти полосу препятствий, в конце которой их ждут молотки и гвозди. Каждая должна будет прибить к стене полку. На что пойдет Илона ради того, чтобы победить соперницу? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 3 выпуск онлайн.

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Эксы 3 сезон 3 выпуск – смотреть онлайн часть 2