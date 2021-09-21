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21 сентября

Эксы. Сезон 3. Выпуск 2 от 21.09.2021

Смотри прямо сейчас – к проекту Эксы 3 сезон 2 выпуск присоединится новая пара! Саша и Вика приедут на полицейской машине. Сразу бросится в глаза то, что руки мужчины и женщины сковывает цепь. Этот случай стал известен на всю страну, ведь Саша и Вика решили сковать себя вместе на День святого Валентина в знак своей любви.

На самом деле, у пары не все так прекрасно. Саша придумал идею с цепью, чтобы Вика от него не ушла. Как они будут вести себя на проекте? Узнай прямо сейчас!

В первом испытании девушки увидят свои портреты, нарисованные со слов парней. Какими их видят бывшие? Девушки будут неприятно удивлены! Смотри в реалити Эксы 1 сезон 2 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 1 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 2 выпуск – смотреть онлайн часть 2

Эксы. Сезон 3. Выпуск 2 от 21.09.2021
Девушки накормили парней червями и собачьим кормом. Эксы. Сезон 3. Выпуск 2. Часть ...
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