На этой неделе в проекте Эксы 3 сезон 13 выпуск участники сыграют в легендарную игру «Мафия»! Но для начала ведущим надо будет выбрать, кто перейдет на темную сторону. Для этого им нужно будет выяснить, кто из участников готов подписать договор с собственной совестью. Желающим стать «мафией» придется согласиться на условия, которые могут идти вразрез с их принципами. В том числе, может понадобиться врать своему бывшему, поливать грязью других участников и придумывать для них наказания. Кто готов подписать договор со своей совестью и стать «мафией»? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 13 выпуск от 07.12.2021!

Эксы 3 сезон 12 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 13 выпуск – смотреть онлайн часть 2