Смотри онлайн Эксы 3 сезон 1 выпуск на Новом канале! Новые пары решились бороться за свое будущее вместе, но для этого им нужно будет пройти множество испытаний и научиться бороться со своими страхами.

Во время первого испытания эксы окажутся в тюрьме! В паре есть один человек, который инициировал участие в проекте, и второй, которого пригласили. Инициаторы выскажут своим бывшим все, что они думают об их отношениях. Что их не устраивало и почему они расстались?

Чтобы выйти из тюрьмы, бывшим придется выполнить одно желание того, кто их позвал. Желания могут быть самыми разными – удалить номера всех женщин из телефонной книги, помочь собраться на вечеринку или даже написать песню. Смотри в проекте Эксы 3 сезон 1 выпуск онлайн.

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Эксы 3 сезон 1 выпуск – смотреть онлайн часть 2