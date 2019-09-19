Video: Привычка или все же любовь? Анонс 2 сезона реалити «Эксы» Новом канале

Смотрите онлайн Эксы АНОНС 2 сезона на Новом канале. Привычка или все же любовь?
Новый канал / Эксы / Привычка или все же любовь? Анонс 2 сезона реалити «Эксы» Новом канале
19 сентября

Привычка или все же любовь? Анонс 2 сезона реалити «Эксы» Новом канале

Смотрите премьеру 2 сезона реалити-шоу «Эксы» с 20 сентября в 22:00 на Новом канале!

«Эксы» – душещипательное, правдивое реалити-шоу о настоящих отношениях. Когда все с надрывом, любовью, ненавистью, скрытыми желаниями и фантазиями пары… бывших влюбленных. Да-да, бывших. Их по-прежнему тянет друг к другу, они общаются, видятся, многие занимаются сексом. Что это – болезненная зависимость, привычка или любовь? Реалити поможет разобраться до конца.

«Эксы» 2 сезон

Привычка или все же любовь? Анонс 2 сезона реалити «Эксы» Новом канале
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