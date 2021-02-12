Video: Бывший или нынешний? Приходи на кастинг на реалити «Эксы» 3 сезон на Новом канале

Реалити Эксы (Новый канал) ищет героев 3 сезона. Заполняй анкету прямо сейчас
Новый канал / Эксы / Бывший или нынешний? Приходи на кастинг на реалити «Эксы» 3 сезон на Новом канале
12 февраля

Бывший или нынешний? Приходи на кастинг на реалити «Эксы» 3 сезон на Новом канале

Ваши отношения, как чемодан без ручки? Не хочется бросать, но сил нести уже нет? Новый канал поможет вашей паре разобраться, на каком этапе вы действительно находитесь. Заполняй анкету на 3 сезон реалити «Эксы». Все подробности здесь.

Бывший или нынешний? Приходи на кастинг на реалити «Эксы» 3 сезон на Новом канале
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности