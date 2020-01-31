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Video: Кастинг на третий сезон «Эксов»! Определись со статусом отношений раз и навсегда

Анкета участника Эксы 3 сезон
Новый канал / Эксы / Кастинг на третий сезон «Эксов»! Определись со статусом отношений раз и навсегда
31 января

Кастинг на третий сезон «Эксов»! Определись со статусом отношений раз и навсегда

Быть вместе или расстаться? Реалити «Эксы» поможет разобраться. Заполняй анкету здесь прямо сейчас. Мы ждем тебя!

«Эксы» – душещипательное, правдивое реалити-шоу о настоящих отношениях. Когда все с надрывом, любовью, ненавистью, скрытыми желаниями и фантазиями пары… бывших влюбленных. Да-да, бывших. Их по-прежнему тянет друг к другу, они общаются, видятся, многие занимаются сексом. Что это – болезненная зависимость, привычка или любовь? Реалити поможет разобраться до конца.

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Кастинг на третий сезон «Эксов»! Определись со статусом отношений раз и навсегда
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