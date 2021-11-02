В третьем испытании Эксы 3 сезон 8 выпуск пары будут учиться танцевать. Им с этим помогут профессиональные хореографы. В конце все бывшие должны будут станцевать пасадобль перед соперниками и ведущими. Сложности возникнут у Игоря и Элис, которые в очередной раз поссорились. Игорь даже захочет пройти испытание один, без своей бывшей. Но как он будет это делать, если пасадобль – это парный танец, полный страсти? Узнай прямо сейчас, удастся ли их паре помириться до того, как закончится неделя страха агрессии! Смотри онлайн Эксы 3 сезон 8 выпуск на Новом канале.

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