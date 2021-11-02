В проекте Эксы 3 сезон 8 выпуск бывшим придется признать, что они зачастую проявляют пассивную агрессию по отношению к партнеру. Обидные шутки, сравнения с предыдущими парнями или девушками, обесценивание и перекладывание ответственности – все это ранит не хуже прямых нападок.

Каждая пара зайдет в комнату пыток, где ведущие предложат жертвам пассивной агрессии выбрать карточки с названиями действий, которые их чаще всего обижают, и выбрать похожие ощущения от обид. Для кого-то перекладывание ответственности воспринимается, как удар тока, для кого-то игнорирование со стороны партнера ощущается, как холод. Смотри в проекте Эксы 3 сезон 8 выпуск.

Эксы 3 сезон 8 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 8 выпуск – смотреть онлайн часть 3