Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 8 от 02.11.2021
02 ноября

Бывшие согласились на пытки! Эксы. Сезон 3. Выпуск 8. Часть 2

В проекте Эксы 3 сезон 8 выпуск бывшим придется признать, что они зачастую проявляют пассивную агрессию по отношению к партнеру. Обидные шутки, сравнения с предыдущими парнями или девушками, обесценивание и перекладывание ответственности – все это ранит не хуже прямых нападок.

Каждая пара зайдет в комнату пыток, где ведущие предложат жертвам пассивной агрессии выбрать карточки с названиями действий, которые их чаще всего обижают, и выбрать похожие ощущения от обид. Для кого-то перекладывание ответственности воспринимается, как удар тока, для кого-то игнорирование со стороны партнера ощущается, как холод. Смотри в проекте Эксы 3 сезон 8 выпуск.

Эксы 3 сезон 8 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 8 выпуск – смотреть онлайн часть 3

Бывшие согласились на пытки! Эксы. Сезон 3. Выпуск 8. Часть 2
Агрессоры в отношениях показали свое настоящее лицо. Эксы. Сезон 3. Выпуск 8. Часть ...
Игорь решил пройти испытание без Элис? Эксы. Сезон 3. Выпуск 8. Часть 3 ...
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь