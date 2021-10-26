В финальном испытании участники проекта Эксы 3 сезон 7 выпуск узнают, зачем им было нужно золото из предыдущего конкурса. За эти деньги бывшие смогут купить себе дополнительные удобства и послабления. Это может быть безлимитный интернет, телевизор в комнате, бьюти-процедуры, спортивное оборудование и даже иммунитет от вылета на этой неделе! Однако бывшие смогут совершить покупку только в том случае, если оба независимо друг от друга выберут одно и то же. Кто достаточно хорошо знает свою вторую половинку для того, чтобы сделать правильный выбор? И кому достанется заветный иммунитет? Смотри в реалити Эксы 3 сезон 7 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 7 выпуск – смотреть онлайн