Во втором испытании реалити Эксы 3 сезон 7 выпуск девушки станут главными добытчицами, которым предстоит наполнить семейный бюджет золотом. Для этого им нужно спуститься по крутому склону, набрать золотые монеты из сундука и подняться обратно к своим бывшим. Девушки будут складывать золото в шляпы своих бывших, а тем придется постараться и не слишком активно шевелить головой, чтобы деньги не высыпались. Парам важно заработать как можно больше денег в этом конкурсе, ведь им понадобится золото в финальном испытании. Кто принесет больше всего монет в семейный бюджет? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 7 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 7 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 7 выпуск – смотреть онлайн часть 3