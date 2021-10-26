Смотри в реалити Эксы 3 сезон 7 выпуск от 26.10.2021, как парни выгребают за своих бывших в прямом смысле этого слова!

Девушки получат прекрасную возможность побыть принцессами. В первом испытании они смогут выбрать любые одежду, обувь, макияж и прическу для фотосессии, а расплачиваться за их желания будут мужчины. Многих девушек обрадует этот факт, и они решат ни в чем себе не отказывать. Они до последнего не будут знать, чем именно придется расплачиваться их бывшим.

На этой неделе на проекте появится еще одна пара. Наташа работает без выходных, а вот Влад не может найти себя в жизни, так что в первом испытании им придется поменяться местами. Не пропусти все самое интересное – смотри Эксы 3 сезон 7 выпуск онлайн.

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