Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 6 от 19.10.2021
19 октября

Одно дыхание на двоих: экстремальная романтика. Эксы. Сезон 3. Выпуск 6. Часть 3

Третье испытание Эксы 3 сезон 6 выпуск окажется особенно тяжелым для некоторых участников! Пары должны будут протащить 300-килограммовый груз по дну бассейна. По условиям конкурса, только один из них может вынырнуть на поверхность, чтобы вдохнуть. Один из пары всегда должен оставаться под водой.

Машу охватит паника, а Алена вообще не умеет плавать! Смогут ли эти девушки пройти испытание для конца? Для кого оно окажется самым сложным? Узнай прямо сейчас, кто справится с тяжелым грузом и не побоится глубины! Смотри Эксы 3 сезон 6 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 6 выпуск – смотреть онлайн

Одно дыхание на двоих: экстремальная романтика. Эксы. Сезон 3. Выпуск 6. Часть 3
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