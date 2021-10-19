Третье испытание Эксы 3 сезон 6 выпуск окажется особенно тяжелым для некоторых участников! Пары должны будут протащить 300-килограммовый груз по дну бассейна. По условиям конкурса, только один из них может вынырнуть на поверхность, чтобы вдохнуть. Один из пары всегда должен оставаться под водой.

Машу охватит паника, а Алена вообще не умеет плавать! Смогут ли эти девушки пройти испытание для конца? Для кого оно окажется самым сложным? Узнай прямо сейчас, кто справится с тяжелым грузом и не побоится глубины! Смотри Эксы 3 сезон 6 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 6 выпуск – смотреть онлайн