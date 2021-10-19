Смотри в проекте Эксы 3 сезон 6 выпуск, через что придется пройти девушкам ради своих любимых! В сегодняшнем испытании участницам придется бороться с брезгливостью и недоверием к партнерам.

Девушек ждут аквариумы с сюрпризами – змеями, пауками, тараканами и другими неприятными существами. Они должны будут с завязанными глазами найти там ключи. Парни будут помогать им, направляя при помощи голоса. Девушки должны найти ключи с биркой определенного цвета и освободить парней, которые в это время будут прикованы наручниками к стене. Смогут ли девушки довериться своим бывшим и перебороть страх? Смотри в реалити Эксы 3 сезон 6 выпуск.

Эксы 3 сезон 6 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 6 выпуск – смотреть онлайн часть 3