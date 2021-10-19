В реалити Эксы 3 сезон 6 выпуск парней ждет неожиданное испытание! Они будут думать, что у них свободный день, когда можно просто насладиться бассейном и расслабляющим массажем. На самом деле за ними будут следить скрытые камеры и девушки, сидящие в тайной комнате.

Каждый из парней по очереди посетит массажную комнату, где их ждет симпатичная блондинка. Однако они не будут знать, что действиями блондинки управляет бывшая! Девушки будут указывать массажистке, что нужно делать с их парнями. Чья провокация зайдет слишком далеко? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 6 выпуск на Новом канале!

Эксы 3 сезон 5 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 6 выпуск – смотреть онлайн часть 2