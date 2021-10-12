Во втором испытании Эксы 3 сезон 5 выпуск бывшие приедут к бассейну, над которым увидят большую кровать. Одному из бывших придется лечь в постель над водой, а второму – тащить всю эту конструкцию на веревках. Чем ближе удастся подтащить кровать в краю бассейна, тем больше вероятности, что она «встанет на дыбы» и выбросит бывшего в воду.

В 5 выпуске проекта Эксы 2021 бывшие будут бороться за приз – романтический ужин в ресторане. Для этого нужно достать конверт, прикрепленный к веревке возле кровати. Смогут ли нежные девушки справиться с этой задачей? Пока бывшие будут проходить это испытание, они расскажут друг другу много нового о своих предпочтениях в интиме! Кому удастся найти общий язык высоко над водой? Смотри в проекте Эксы 3 сезон 5 выпуск.

Эксы 3 сезон 5 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 5 выпуск – смотреть онлайн часть 3