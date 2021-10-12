Не пропусти самую горячую неделю – в реалити Эксы 3 сезон 5 выпуск бывшие выяснят, что их не устраивает в интимной жизни. Они наконец-то выскажут друг другу все претензии и попытаются прислушаться к тому, чего хочет партнер. Получится ли у них услышать друг друга и осознать свои проблемы? Узнай прямо сейчас!

Почему Геворг не оправдывает ожиданий своей любимой, и как мужчина страдает от стереотипов, связанных с его национальностью? Чего хочет от Илоны творческая натура Егора? Узнай прямо сейчас, какие проблемы преследуют бывших в интимной сфере! Смотри Эксы 3 сезон 5 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 4 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 5 выпуск – смотреть онлайн часть 2