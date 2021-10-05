Бывшим в проекте Эксы 3 сезон 4 выпуск придется пропахать свой путь в светлое будущее в прямом смысле этого слова. Каждая пара впряжется в борону, которой нужно вспахать поле. У бывших на их пути будет несколько остановок. Там они увидят свои ответы на одни и те же вопросы. Если парень и девушка ответили одинаково, они смогут продолжить свой путь налегке. Если же они разойдутся во мнениях, тогда придется взять с собой еще и мешок с грузом. Кто пройдет весь путь с максимальным весом, а кто – налегке? Смотри в проекте Эксы 3 сезон 4 выпуск.

Эксы 3 сезон 4 выпуск – смотреть онлайн