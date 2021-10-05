Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 4 от 05.10.2021
05 октября

Бывшие впряглись в одну борону! Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 3

Бывшим в проекте Эксы 3 сезон 4 выпуск придется пропахать свой путь в светлое будущее в прямом смысле этого слова. Каждая пара впряжется в борону, которой нужно вспахать поле. У бывших на их пути будет несколько остановок. Там они увидят свои ответы на одни и те же вопросы. Если парень и девушка ответили одинаково, они смогут продолжить свой путь налегке. Если же они разойдутся во мнениях, тогда придется взять с собой еще и мешок с грузом. Кто пройдет весь путь с максимальным весом, а кто – налегке? Смотри в проекте Эксы 3 сезон 4 выпуск.

Эксы 3 сезон 4 выпуск – смотреть онлайн

Бывшие впряглись в одну борону! Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 3
Свидание с баранами. Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 1
Разбор полетов на скалодроме. Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 2
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