В проекте Эксы 3 сезон 4 выпуск парни приедут на скалодром и там почувствуют, насколько много требуют от своих вторых половинок. На пояс каждому из участников привяжут мешочки с их требованиями к совместной жизни. Им нужно будет подняться по стене вместе с этим грузом и нажать на кнопку. Страховать парней в этом испытании будут их девушки, что тоже нелегкая задача. Готовы ли будут мужчины ради победы расстаться с частью своих ожиданий? И для кого самочувствие девушки окажется важнее победы? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 4 выпуск онлайн.

Эксы 3 сезон 4 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 4 выпуск – смотреть онлайн часть 3