Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 4 от 05.10.2021
05 октября

Разбор полетов на скалодроме. Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 2

В проекте Эксы 3 сезон 4 выпуск парни приедут на скалодром и там почувствуют, насколько много требуют от своих вторых половинок. На пояс каждому из участников привяжут мешочки с их требованиями к совместной жизни. Им нужно будет подняться по стене вместе с этим грузом и нажать на кнопку. Страховать парней в этом испытании будут их девушки, что тоже нелегкая задача. Готовы ли будут мужчины ради победы расстаться с частью своих ожиданий? И для кого самочувствие девушки окажется важнее победы? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 4 выпуск онлайн.

Эксы 3 сезон 4 выпуск – смотреть онлайн
Эксы 3 сезон 4 выпуск – смотреть онлайн часть 3

Разбор полетов на скалодроме. Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 2
Свидание с баранами. Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 1
Бывшие впряглись в одну борону! Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 3
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