Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 4 от 05.10.2021
05 октября

Свидание с баранами. Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 1

Смотри онлайн Эксы 3 сезон 4 выпуск на Новом канале! Девушки на шикарном лимузине отправятся на свидание… с баранами! Да-да, участниц привезут на настоящую ферму, где их будут ждать бывшие. Девушкам нужно преодолеть немалое расстояние по грязи и навозу, чтобы добраться к свом мужчинам. У них есть два варианта – идти либо по шинам, либо же босиком по грязи. Для того, чтобы уберечь свои ножки от козьего навоза, девушкам нужно будет догадаться, правильно ли парни ответили на те или иные вопросы о них. Так ли много парни знают о своих бывших? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 4 выпуск онлайн.

Эксы 3 сезон 3 выпуск – смотреть онлайн
Эксы 3 сезон 4 выпуск – смотреть онлайн часть 2

Свидание с баранами. Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 1
Разбор полетов на скалодроме. Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 2
Бывшие впряглись в одну борону! Эксы. Сезон 3. Выпуск 4. Часть 3
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