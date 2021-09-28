В третьем испытании реалити Эксы 3 сезон 3 выпуск бывшие должны объединить свои усилия, чтобы остаться на проекте. Каждая пара наденет на себя большой комбинезон, в который влезают оба. Таким образом у них будет две руки и три ноги на двоих. Бывшим придется найти общий язык, чтобы совместными усилиями подготовить все для встречи гостей. Им нужно собрать стол, приготовить угощения и развлечения.

Гостями пар станут ведущие Александр Педан, Наталья Ежова и их дети. Кто-то из бывших будет стараться изо всех сил, чтобы произвести впечатление на гостей, а кто-то не потрудится даже приготовить закуски! Кто испортит платье Наталье Ежовой и из-за чего после испытания разгорится скандал? Смотри в проекте Эксы 3 сезон 3 выпуск.

Эксы 3 сезон 3 выпуск – смотреть онлайн