Парни в реалити Эксы 3 сезон 3 выпуск узнают, насколько тяжела работа, которую они пренебрежительно считают «женской»! Все пары жили по традиционной схеме, согласно которой порядком в доме занимается девушка. На этой неделе парни почувствуют, насколько тяжело их бывшим.

Мужчинам в 3 выпуске реалити Эксы 2021 придется убирать, мыть посуду, собирать детские игрушки и гладить одежду, при этом стараясь не разбудить ребенка! Кто покажет задатки отличного отца, а для кого домашние дела окажутся непосильной задачей? Смотри в программе Эксы 3 сезон 3 выпуск.

Эксы 3 сезон 3 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 3 выпуск – смотреть онлайн часть 3