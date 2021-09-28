Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 3 от 28.09.2021
28 сентября

Парни занялись «женской» работой. Эксы. Сезон 3. Выпуск 3. Часть 2

Парни в реалити Эксы 3 сезон 3 выпуск узнают, насколько тяжела работа, которую они пренебрежительно считают «женской»! Все пары жили по традиционной схеме, согласно которой порядком в доме занимается девушка. На этой неделе парни почувствуют, насколько тяжело их бывшим.

Мужчинам в 3 выпуске реалити Эксы 2021 придется убирать, мыть посуду, собирать детские игрушки и гладить одежду, при этом стараясь не разбудить ребенка! Кто покажет задатки отличного отца, а для кого домашние дела окажутся непосильной задачей? Смотри в программе Эксы 3 сезон 3 выпуск.

Эксы 3 сезон 3 выпуск – смотреть онлайн
Эксы 3 сезон 3 выпуск – смотреть онлайн часть 3

Парни занялись «женской» работой. Эксы. Сезон 3. Выпуск 3. Часть 2
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