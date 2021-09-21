В третьем испытании проекта Эксы 3 сезон 2 выпуск пары почувствуют, что тянет их отношения на дно. Участники должны переправиться с одного берега на другой в дырявых лодках. В суденышке каждой пары будет ровно столько дыр, сколько претензий они высказывали друг другу. Так они узнают, как взаимные обвинения мешают их отношениям! Чтобы пройти это испытание, им придется объединиться и вспомнить о хороших сторонах друг друга. Кто быстрее всех доберется до противоположного берега? А для кого будет важнее откровенно поговорить с партнером и сосредоточиться на хорошем вместо взаимных претензий?

Узнай прямо сейчас, какая пара покинет реалити на этой неделе, – смотри Эксы 3 сезон 2 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 2 выпуск – смотреть онлайн