Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 2 от 21.09.2021
21 сентября

Девушки накормили парней червями и собачьим кормом. Эксы. Сезон 3. Выпуск 2. Часть 2

В проекте Эксы 3 сезон 2 выпуск девушки расквитаются с парнями за все обиды! Месть – это особое блюдо, которое подают холодным, так что на этой неделе девушки смогут дать волю своим кулинарным фантазиям.

Задача девушек в этом испытании – приготовить блюдо из своих претензий. Попробовав еду, парни должны понять, сколько боли, обид и разочарований накопилось у их бывших. Кто приготовит своему парню червей, а кто подаст сухой собачий корм?  Кто из парней откажется есть? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 2 выпуск.

Эксы 3 сезон 2 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 2 выпуск – смотреть онлайн часть 3

Девушки накормили парней червями и собачьим кормом. Эксы. Сезон 3. Выпуск 2. Часть 2
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