В проекте Эксы 3 сезон 2 выпуск девушки расквитаются с парнями за все обиды! Месть – это особое блюдо, которое подают холодным, так что на этой неделе девушки смогут дать волю своим кулинарным фантазиям.

Задача девушек в этом испытании – приготовить блюдо из своих претензий. Попробовав еду, парни должны понять, сколько боли, обид и разочарований накопилось у их бывших. Кто приготовит своему парню червей, а кто подаст сухой собачий корм? Кто из парней откажется есть? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 2 выпуск.

Эксы 3 сезон 2 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 2 выпуск – смотреть онлайн часть 3