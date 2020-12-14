Новый каналЭксыСезон 3Эксы. Сезон 3. Выпуск 14 от 14.12.2021
14 декабря

Бывшие взглянули на себя со стороны. Эксы. Сезон 3. Выпуск 14. Часть 3

Последнее испытание в 14 выпуске Эксы 3 сезон на Новом канале заставит бывших краснеть. Их родные услышат обрывки из ссор, которые случались за время съемок реалити. При этом голос участников будет изменен, а родственникам нужно будет догадаться, кто мог сказать настолько неприятные и оскорбительные вещи. Насколько хорошо близкие знают бывших? Узнай прямо сейчас! А участники получат возможность посмотреть на себя со стороны и понять, насколько плохо они зачастую говорят о своих любимых людях.

На этой неделе не эксы, а их близкие будут решать, какие пары встанут у весов. Кто покинет проект, не дойдя до финала? Смотри в реалити Эксы 3 сезон 14 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 14 выпуск – смотреть онлайн

Бывшие взглянули на себя со стороны. Эксы. Сезон 3. Выпуск 14. Часть 3
Встреча с семьей и провокации. Эксы. Сезон 3. Выпуск 14. Часть 1
Пройти 17 км и выжить. Эксы. Сезон 3. Выпуск 14. Часть 2
Больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь