Во втором испытании Эксы 3 сезон 14 выпуск участники вместе с родными пройдут 17 километров под палящим солнцем! Победит тот, кто быстрее доберется до финиша. Кроме того у каждой пары и их близких будет тележка, в которую можно посадить тех, кому тяжело идти.

А чтобы испытание было еще интереснее, в тележке будут лежать записки с вопросами от родных. Бывшие смогут узнать кое-что новое друг о друге. Готов ли Август жениться на Ане сразу после после окончания проекта? И променяет ли Наташа Влада на более обеспеченного мужчину, если встретит такого на своем пути? Узнай ответы в проекте Эксы 3 сезон 14 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 14 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 14 выпуск – смотреть онлайн часть 3