Узнай в программе Эксы 3 сезон 13 выпуск, кто был мафией и какая из пар покинет проект на этой неделе. Сможет ли «мафиози» скрывать свою личность до самого конца?

Для начала участникам предстоит пройти финальное испытание. Бывших привяжут за пояс тросами к катушкам. Они по очереди будут отвечать на вопросы. Если большая часть участников не поверит ответу, катушка натянет трос сильнее. Продолжат ли партнеры держаться за руки даже тогда, когда им будет больно и тяжело, а все вокруг будут подрывать их доверие друг к другу? Смотри в программе Эксы 3 сезон 13 выпуск!

Эксы 3 сезон 13 выпуск – смотреть онлайн