В проекте Эксы 3 сезон 13 выпуск участники узнают больше о своих бывших. Накануне второго испытания каждого проверят на детекторе лжи. Затем каждый участник или участница должны будут ответить на те же вопросы, которые задавали их партнерам. Если ответы обоих партнеров совпадут, ничего не произойдет. Если же у кого-то ответы будут различаться, то допустившему ошибку участнику придется искупаться под душем из неприятной жидкости! Кто узнает много нового о своем партнере? И кому придется пересмотреть свои взгляды на отношения? Смотри в программе Эксы 3 сезон 13 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 13 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 13 выпуск – смотреть онлайн часть 3